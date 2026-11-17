Am Dienstag gibt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,32 Prozent auf 21 277,71 Punkte nach. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,677 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,294 Prozent tiefer bei 21 283,14 Punkten in den Handel, nach 21 346,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21 277,71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 283,14 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der SPI 20 288,85 Punkte auf. Der SPI stand vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 20 181,31 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 17 318,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,64 Prozent aufwärts. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 2,75 Prozent auf 0,06 CHF), Richemont (+ 1,29 Prozent auf 176,20 CHF), Investis (+ 1,04 Prozent auf 146,00 CHF), Bell (+ 0,76 Prozent auf 266,00 CHF) und Luzerner Kantonalbank (+ 0,75 Prozent auf 135,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-16,92 Prozent auf 4,32 CHF), WISeQey (-5,63 Prozent auf 6,20 USD), Molecular Partners (-4,02 Prozent auf 2,15 CHF), SKAN (-3,65 Prozent auf 66,00 CHF) und BioVersys (-3,48 Prozent auf 22,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 162 792 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 354,756 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at