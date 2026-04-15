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Index-Performance im Fokus 15.04.2026 15:59:04

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich leichter

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich leichter

Kaum bewegt zeigt sich der SPI am Mittwoch.

Am Mittwoch verliert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,05 Prozent auf 18 640,64 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,352 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,017 Prozent stärker bei 18 653,65 Punkten, nach 18 650,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 709,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 640,64 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SPI bereits um 1,57 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der SPI einen Wert von 17 893,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der SPI einen Stand von 18 595,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bewegte sich der SPI bei 15 661,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,18 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit COSMO Pharmaceuticals (+ 8,06 Prozent auf 103,20 CHF), Orior (+ 6,33 Prozent auf 13,44 CHF), Ascom (+ 5,60 Prozent auf 6,03 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,28 Prozent auf 3,79 CHF) und BioVersys (+ 5,00 Prozent auf 29,40 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,24 Prozent auf 5,70 CHF), Evolva (-8,39 Prozent auf 0,85 CHF), Edisun Power Europe (-7,14 Prozent auf 65,00 CHF), mobilezone (-6,79 Prozent auf 14,28 CHF) und GAM (-4,44 Prozent auf 0,09 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 352 097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 282,921 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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BioVersys 29,50 1,72% BioVersys
COSMO Pharmaceuticals N.V. 105,00 -4,55% COSMO Pharmaceuticals N.V.
Curatis AG 23,10 -1,28% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 64,00 -5,88% Edisun Power Europe AG
Evolva Holding AG 0,89 -8,76% Evolva Holding AG
GAM AG 0,09 -5,56% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,20 -2,36% Highlight Event and Entertainment AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 3,36 -15,58% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
mobilezone ag 15,32 0,79% mobilezone ag
Orior AG 14,20 -2,74% Orior AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 352,80 -1,12% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Tecan (N) 151,00 -1,24% Tecan (N)
UBS 36,37 -0,66% UBS

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