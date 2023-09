Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich leichter

Der SPI schloss nahezu unverändert (minus 0,60 Prozent) bei 14 559,26 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,950 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,399 Prozent auf 14 587,95 Punkte an der Kurstafel, nach 14 646,43 Punkten am Vortag.

Bei 14 709,59 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 548,54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,705 Prozent nach. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 21.08.2023, den Stand von 14 307,85 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, bei 14 705,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, wies der SPI 13 380,41 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 3,67 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit AIRESIS (+ 7,81 Prozent auf 0,69 CHF), Evolva (+ 5,22 Prozent auf 2,42 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 2,73 Prozent auf 0,11 CHF), Ina Invest (+ 2,54 Prozent auf 18,20 CHF) und ARYZTA (+ 2,14 Prozent auf 1,48 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Idorsia (-13,22 Prozent auf 3,20 CHF), GAM (-8,68 Prozent auf 0,40 CHF), Achiko (-7,69 Prozent auf 0,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,41 Prozent auf 0,07 CHF) und Montana Aerospace (-4,29 Prozent auf 12,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 9 642 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 285,374 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

