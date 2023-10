Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich schwächer

Das machte das Börsenbarometer in Zürich am Dienstag zum Handelsschluss.

Am Dienstag tendierte der SPI via SIX schlussendlich 0,92 Prozent leichter bei 14 108,92 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,916 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,134 Prozent leichter bei 14 221,51 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 240,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 085,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 257,40 Punkten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der SPI einen Stand von 14 596,92 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, wies der SPI einen Stand von 14 786,37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wurde der SPI mit einer Bewertung von 13 186,46 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,460 Prozent aufwärts. Bei 15 314,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 13 616,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Arundel (+ 22,22 Prozent auf 0,22 CHF), Evolva (+ 5,00 Prozent auf 2,73 CHF), Groupe Minoteries SA (+ 4,41 Prozent auf 284,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,05 Prozent auf 27,00 CHF) und Adval Tech (+ 2,91 Prozent auf 106,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Kinarus (-42,86 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-21,38 Prozent auf 12,50 CHF), CI Com SA (-21,24 Prozent auf 1,78 CHF) und Achiko (-16,67 Prozent auf 0,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 46 735 045 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 276,171 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Achiko-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der Varia US Properties-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at