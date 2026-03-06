Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 1,38 Prozent tiefer bei 18 099,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,485 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,111 Prozent schwächer bei 18 333,46 Punkten in den Handel, nach 18 353,79 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 18 333,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 963,38 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 4,68 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, notierte der SPI bei 18 638,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 777,13 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 06.03.2025, einen Stand von 17 186,48 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,781 Prozent zurück. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. 17 950,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 8,70 Prozent auf 0,05 CHF), BVZ (+ 8,15 Prozent auf 1 460,00 CHF), GAM (+ 7,02 Prozent auf 0,12 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,67 Prozent auf 6,40 CHF) und Evolva (+ 4,76 Prozent auf 0,97 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Comet (-16,56 Prozent auf 236,80 CHF), MindMaze Therapeutics (-13,58 Prozent auf 0,56 CHF), Adval Tech (-8,62 Prozent auf 31,80 CHF), COLTENE (-6,95 Prozent auf 50,90 CHF) und mobilezone (-6,65 Prozent auf 14,32 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 815 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 327,101 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 79,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

