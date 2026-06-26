Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag am fünften Tag der Woche wieder ab.

Der SPI gibt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent auf 20 010,05 Punkte nach. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,474 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,362 Prozent auf 19 978,13 Punkte an der Kurstafel, nach 20 050,78 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 978,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 010,05 Punkten lag.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 2,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.05.2026, notierte der SPI bei 19 096,53 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 17 664,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 462,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 9,69 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 111,52 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Medmix (+ 2,41 Prozent auf 8,06 CHF), Swatch (N) (+ 1,97 Prozent auf 41,35 CHF), Bell (+ 1,82 Prozent auf 178,80 CHF), Xlife Sciences (+ 1,49 Prozent auf 20,50 CHF) und Implenia (+ 1,41 Prozent auf 71,90 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-13,71 Prozent auf 5,35 CHF), Perrot Duval SA (-10,10 Prozent auf 45,40 CHF), GAM (-7,14 Prozent auf 0,07 CHF), Adval Tech (-6,72 Prozent auf 44,40 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,26 Prozent auf 8,10 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 122 162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 293,418 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at