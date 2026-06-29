Angespannte Stimmung in Zürich: SPI sackt am Montagmittag ab

Heute ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 19 905,30 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,478 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,101 Prozent auf 19 974,45 Punkte an der Kurstafel, nach 19 954,36 Punkten am Vortag.

Bei 19 974,45 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 905,30 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 157,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der SPI einen Wert von 17 552,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, einen Stand von 16 607,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 111,52 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit SHL Telemedicine (+ 13,74 Prozent auf 1,04 CHF), EvoNext (+ 10,00 Prozent auf 2,64 CHF), DocMorris (+ 6,14) Prozent auf 8,81 CHF), ams-OSRAM (+ 3,27 Prozent auf 17,98 CHF) und Klingelnberg (+ 2,78 Prozent auf 11,10 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Idorsia (-4,30 Prozent auf 6,57 CHF), Addex Therapeutics (-4,11 Prozent auf 0,04 CHF), Adval Tech (-3,85 Prozent auf 45,00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,66 Prozent auf 7,38 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,46 Prozent auf 0,21 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 652 637 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 294,929 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at