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Kursverlauf 03.11.2026 12:26:54

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Dienstagmittag Verluste

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Dienstagmittag Verluste

Der SPI zeigt sich heute wenig verändert.

Am Dienstag steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,12 Prozent im Minus bei 20 842,00 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,652 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,373 Prozent leichter bei 20 789,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 867,74 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 757,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 20 879,45 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 19 397,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 208,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, betrug der SPI-Kurs 16 982,87 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 918,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Burckhardt Compression (+ 14,11 Prozent auf 542,00 CHF), ASMALLWORLD (+ 13,33 Prozent auf 1,19 CHF), PolyPeptide (+ 4,96 Prozent auf 43,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 4,78 Prozent auf 4,82 CHF) und Gurit (+ 4,60 Prozent auf 50,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Curatis (-10,11 Prozent auf 16,90 CHF), WISeQey (-9,74 Prozent auf 7,32 USD), Molecular Partners (-7,55 Prozent auf 2,57 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6,67 Prozent auf 32,20 CHF) und Edisun Power Europe (-5,21 Prozent auf 69,20 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 598 808 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 358,019 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ASMALLWORLD AG 1,38 17,95% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 33,55 -12,29% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1 318,00 0,84% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,26 2,25% Bellevue AG
Burckhardt Compression AG 586,00 14,90% Burckhardt Compression AG
Curatis AG 16,90 -10,11% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 73,20 0,27% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 2,54 0,79% EvoNext Holdings AG
Gurit Holding AG 55,00 7,42% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,00 -3,85% Highlight Event and Entertainment AG
Molecular Partners AG 2,79 -6,38% Molecular Partners AG
PolyPeptide 47,65 6,72% PolyPeptide
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 441,40 -0,14% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 43,43 0,39% UBS
WISeQey 7,32 -9,74% WISeQey

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