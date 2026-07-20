Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Montagmittag Abschläge

Der SPI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,31 Prozent auf 20 094,39 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,499 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SPI 0,553 Prozent tiefer bei 20 044,89 Punkten, nach 20 156,26 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 20 139,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 031,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 19 475,48 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 20.04.2026, einen Stand von 18 765,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der SPI auf 16 746,73 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,15 Prozent zu. Bei 20 370,23 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit GAM (+ 6,35 Prozent auf 0,07 CHF), Edisun Power Europe (+ 5,44 Prozent auf 69,80 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,31) Prozent auf 1,09 CHF), PolyPeptide (+ 5,03 Prozent auf 43,85 CHF) und Feintool International (+ 3,23 Prozent auf 9,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Clariant (-5,00 Prozent auf 7,32 CHF), Ascom (-4,17 Prozent auf 5,51 CHF), Leonteq (-4,14 Prozent auf 15,28 CHF), BELIMO (-4,11 Prozent auf 769,00 CHF) und Zuger Kantonalbank (-4,11 Prozent auf 10 500,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 608 598 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 292,637 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at