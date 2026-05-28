Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Zum Handelsschluss sank der SPI im SIX-Handel um 0,76 Prozent auf 19 084,30 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,419 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,608 Prozent leichter bei 19 112,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 229,80 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19 003,51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 119,85 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,627 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 28.04.2026, einen Stand von 18 537,94 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 19 255,70 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 16 791,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,62 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 11,40 Prozent auf 1,07 CHF), Idorsia (+ 6,69 Prozent auf 4,79 CHF), Feintool International (+ 5,00 Prozent auf 10,50 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,35 Prozent auf 0,60 CHF) und LEM (+ 3,91 Prozent auf 465,50 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-9,38 Prozent auf 5,80 CHF), Adval Tech (-9,09 Prozent auf 40,00 CHF), Carlo Gavazzi (-4,13 Prozent auf 151,00 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-3,95 Prozent auf 4,86 CHF) und GAM (-3,85 Prozent auf 0,06 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Idorsia-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 723 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 292,637 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at