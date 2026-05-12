EvoNext Holdings Aktie
WKN DE: A3D7AP / ISIN: CH1262055788
|Index im Blick
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12.05.2026 09:29:22
Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start Abschläge
Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,72 Prozent leichter bei 18 441,28 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,351 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,905 Prozent auf 18 407,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 575,43 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 441,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 407,40 Zählern.
So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 489,67 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der SPI einen Stand von 18 674,10 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 12.05.2025, einen Wert von 16 721,01 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,09 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.
Tops und Flops im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell SoftwareONE (+ 13,46 Prozent auf 8,18 CHF), Mikron (+ 1,59 Prozent auf 15,95 CHF), Emmi (+ 1,10 Prozent auf 827,00 CHF), ams-OSRAM (+ 0,98 Prozent auf 19,55 CHF) und Zug Estates B (+ 0,89 Prozent auf 2 270,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Adval Tech (-9,09 Prozent auf 36,00 CHF), Schlatter Industries (-7,45 Prozent auf 17,40 CHF), Edisun Power Europe (-6,86 Prozent auf 65,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,26 Prozent auf 0,09 CHF) und Feintool International (-3,55 Prozent auf 9,24 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 207 016 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 280,306 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick
Im SPI hat die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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