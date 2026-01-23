Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Mittag

Am Freitag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,55 Prozent tiefer bei 18 215,50 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,370 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,355 Prozent auf 18 250,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 315,84 Punkten am Vortag.

Bei 18 190,35 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 18 274,02 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,787 Prozent abwärts. Der SPI wies vor einem Monat, am 23.12.2025, einen Wert von 18 186,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der SPI mit 17 325,90 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, betrug der SPI-Kurs 16 335,86 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 0,147 Prozent. Bei 18 642,83 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 069,15 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit BioVersys (+ 11,49 Prozent auf 26,20 CHF), Gurit (+ 8,76 Prozent auf 16,38 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 6,43 Prozent auf 2,12 CHF), SFS (+ 5,02 Prozent auf 117,20 CHF) und Arbonia (+ 3,83 Prozent auf 5,15 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Mikron (-11,84 Prozent auf 17,58 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,97 Prozent auf 1,22 CHF), DocMorris (-7,11 Prozent auf 5,94 CHF), Adval Tech (-5,45 Prozent auf 31,20 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (-4,73 Prozent auf 80,50 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 622 741 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 302,492 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Evolva-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at