Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Nachmittag

Der SPI zeigt sich am vierten Tag der Woche kaum verändert.

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,16 Prozent auf 18 355,75 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,359 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,014 Prozent leichter bei 18 381,81 Punkten, nach 18 384,45 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 301,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 409,07 Einheiten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,06 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 833,09 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 17 419,74 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Wert von 15 830,35 Punkten auf.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 10,29 Prozent auf 13,50 CHF), Implenia (+ 6,95 Prozent auf 83,10 CHF), MCH (+ 5,93 Prozent auf 3,93 CHF), PolyPeptide (+ 5,84 Prozent auf 27,20 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 5,41 Prozent auf 56,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-7,80 Prozent auf 0,65 CHF), ams-OSRAM (-7,03 Prozent auf 8,13 CHF), SHL Telemedicine (-5,78 Prozent auf 1,06 CHF), Adecco SA (-5,22 Prozent auf 22,86 CHF) und Arbonia (-4,89 Prozent auf 4,77 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 370 499 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 287,984 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 79,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at