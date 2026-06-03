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Implenia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEGJ / ISIN: CH0023868554

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SPI aktuell 03.06.2026 15:58:53

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags schwächer

Der SPI notiert aktuell im negativen Bereich.

Um 15:42 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,64 Prozent auf 18 732,66 Punkte. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,376 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,032 Prozent auf 18 859,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 853,23 Punkten am Vortag.

Bei 18 665,89 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 18 859,25 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SPI bereits um 1,70 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der SPI einen Stand von 18 551,09 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 03.03.2026, einen Wert von 18 470,76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, stand der SPI bei 16 858,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,69 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit EvoNext (+ 13,17 Prozent auf 1,81 CHF), DocMorris (+ 6,48 Prozent auf 7,64 CHF), Implenia (+ 4,85 Prozent auf 64,80 CHF), Sulzer (+ 4,39 Prozent auf 154,60 CHF) und Curatis (+ 2,90 Prozent auf 24,80 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Partners Group (-17,30 Prozent auf 678,80 CHF), SHL Telemedicine (-13,46 Prozent auf 0,90 CHF), Adval Tech (-13,33 Prozent auf 39,00 CHF), ASMALLWORLD (-11,11 Prozent auf 0,56 CHF) und Perrot Duval SA (-9,66 Prozent auf 43,00 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 545 458 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 281,409 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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