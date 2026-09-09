Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsende in Rot

Der SPI notierte im SIX-Handel letztendlich um 1,70 Prozent tiefer bei 19 510,45 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,464 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,624 Prozent auf 19 724,39 Punkte an der Kurstafel, nach 19 848,24 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19 748,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 505,49 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2,41 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 20 509,58 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Stand von 18 882,16 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 17 025,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,95 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Xlife Sciences (+ 13,08 Prozent auf 14,70 CHF), DocMorris (+ 6,57 Prozent auf 10,70 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,19 Prozent auf 0,60 CHF), Adval Tech (+ 5,45 Prozent auf 42,60 CHF) und BVZ (+ 4,73 Prozent auf 1 550,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-7,20 Prozent auf 116,00 CHF), Addex Therapeutics (-6,02 Prozent auf 0,03 CHF), Schlatter Industries (-5,46 Prozent auf 17,30 CHF), Klingelnberg (-5,43 Prozent auf 10,45 CHF) und Richemont (-4,66 Prozent auf 175,10 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 3 481 093 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304,921 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at