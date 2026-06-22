Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart im Minus

Der SPI gibt am ersten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 19 442,02 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,407 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,104 Prozent tiefer bei 19 455,25 Punkten in den Handel, nach 19 475,48 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 464,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 19 442,02 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.05.2026, lag der SPI-Kurs bei 19 052,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 17 202,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 16 447,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,58 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 554,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern registriert.

Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell INFICON (+ 6,10 Prozent auf 184,40 CHF), Comet (+ 4,64 Prozent auf 446,80 CHF), PolyPeptide (+ 2,92 Prozent auf 40,50 CHF), Curatis (+ 2,11 Prozent auf 24,20 CHF) und StarragTornos (+ 1,86 Prozent auf 32,90 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Perrot Duval SA (-9,20 Prozent auf 45,40 CHF), Adval Tech (-8,44 Prozent auf 43,40 CHF), GAM (-6,86 Prozent auf 0,07 CHF), Edisun Power Europe (-3,78 Prozent auf 66,20 CHF) und Schlatter Industries (-3,70 Prozent auf 18,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 193 581 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 279,300 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at