Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart in Rot

Der SPI setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,79 Prozent tiefer bei 19 456,69 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,417 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,806 Prozent auf 19 453,97 Punkte an der Kurstafel, nach 19 612,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19 456,69 Punkte, das Tagestief hingegen 19 449,21 Zähler.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 2,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 149,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der SPI noch bei 19 917,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der SPI mit 17 008,91 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,66 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 2,78 Prozent auf 0,74 CHF), Rieter (+ 2,42 Prozent auf 2,54 CHF), Comet (+ 1,78 Prozent auf 378,00 CHF), Huber + Suhner (+ 1,59 Prozent auf 178,40 CHF) und BELIMO (+ 1,54 Prozent auf 824,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-12,40 Prozent auf 4,38 CHF), BioVersys (-6,93 Prozent auf 25,50 CHF), Calida (-5,11 Prozent auf 14,10 CHF), Kudelski (-3,10 Prozent auf 1,25 CHF) und DocMorris (-3,06 Prozent auf 13,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 392 963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 304,773 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at