Curatis Aktie

Curatis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 01.10.2026 09:28:57

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart in Rot

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart in Rot

Der SPI setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,79 Prozent tiefer bei 19 456,69 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,417 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,806 Prozent auf 19 453,97 Punkte an der Kurstafel, nach 19 612,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19 456,69 Punkte, das Tagestief hingegen 19 449,21 Zähler.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Verlust von 2,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20 149,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der SPI noch bei 19 917,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der SPI mit 17 008,91 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,66 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 2,78 Prozent auf 0,74 CHF), Rieter (+ 2,42 Prozent auf 2,54 CHF), Comet (+ 1,78 Prozent auf 378,00 CHF), Huber + Suhner (+ 1,59 Prozent auf 178,40 CHF) und BELIMO (+ 1,54 Prozent auf 824,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-12,40 Prozent auf 4,38 CHF), BioVersys (-6,93 Prozent auf 25,50 CHF), Calida (-5,11 Prozent auf 14,10 CHF), Kudelski (-3,10 Prozent auf 1,25 CHF) und DocMorris (-3,06 Prozent auf 13,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 392 963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 304,773 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Curatis AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rieter AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASMALLWORLD AG 0,69 4,55% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 143,00 -0,70% Barry Callebaut AG (N)
BELIMO Holding AG 846,50 -0,70% BELIMO Holding AG
BioVersys 27,20 -0,73% BioVersys
Calida AG 14,90 -2,23% Calida AG
Comet Holding AG 401,60 2,87% Comet Holding AG
Curatis AG 17,75 -4,83% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 13,40 -5,30% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,36 8,26% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,90 5,60% Highlight Event and Entertainment AG
Huber + Suhner AG 193,20 4,66% Huber + Suhner AG
Kudelski S.A. (I) 1,34 -0,37% Kudelski S.A. (I)
Rieter AG (N) 2,57 -1,16% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 383,80 0,21% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 42,05 -1,22% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 331,21 -1,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
19:28 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.26 3. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen