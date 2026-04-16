Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Start in Rot

Der SPI notiert am Donnerstag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 18 571,25 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,369 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,084 Prozent tiefer bei 18 574,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 589,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 18 574,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 567,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 1,19 Prozent. Der SPI lag vor einem Monat, am 16.03.2026, bei 17 937,91 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 18 527,92 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, bei 15 632,36 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,80 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Stadler Rail (+ 1,51 Prozent auf 22,82 CHF), Clariant (+ 1,47 Prozent auf 8,28 CHF), SoftwareONE (+ 1,46 Prozent auf 6,61 CHF), mobilezone (+ 1,41 Prozent auf 14,40 CHF) und SIG Group (+ 1,28 Prozent auf 11,83 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen SHL Telemedicine (-8,26 Prozent auf 1,00 CHF), Barry Callebaut (-8,15 Prozent auf 1 161,00 CHF), Evolva (-7,61 Prozent auf 0,85 CHF), lastminutecom (-5,56 Prozent auf 11,90 CHF) und GAM (-5,33 Prozent auf 0,09 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 233 485 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 283,151 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

2026 verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at