Angi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Angi veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 242,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 265,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at