Angi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Angi hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Angi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 238,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 245,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at