Angi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Angi hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Angi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 240,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 267,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,940 USD. Im Vorjahr hatte Angi 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Angi im vergangenen Geschäftsjahr 1,03 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Angi 1,19 Milliarden USD umsetzen können.

