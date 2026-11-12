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WKN DE: A2H48X / ISIN: US00183L1026

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12.11.2026 22:01:58

Angi Names Alex Tolston As Chief Legal Officer, Succeeding Shannon Shaw

(RTTNews) - On Thursday, Angi (ANGI) appointed Alex Tolston as its new Chief Legal Officer, replacing Shannon Shaw. He will oversee legal and government affairs, join the executive leadership team, and report to CEO Mike Steib.

Tolston has extensive legal experience in publicly traded companies, covering corporate governance, regulation, mergers and acquisitions, and capital markets. Most recently, he served as Chief Legal Officer of TEGNA, where he helped lead its AI transformation and $6.2 billion sale to Nexstar in March 2026.

Previously, he held senior legal positions at Hemisphere Media Group, contributing to its acquisitions, partnerships, and 2022 sale. He also practiced law at Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. On Nasdaq, the shares are trading 6.13 percent down at $6.28.

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