Angi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Angi hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Angi vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 248,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Angi 278,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at