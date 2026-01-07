AngioDynamics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AngioDynamics hat am 06.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat AngioDynamics 79,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 72,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at