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16.07.2026 06:31:29
AngioDynamics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
AngioDynamics hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 86,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AngioDynamics 80,2 Millionen USD umgesetzt.
AngioDynamics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,830 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 320,17 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 292,50 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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