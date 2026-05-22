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22.05.2026 06:31:29
Angler Gaming legte Quartalsergebnis vor
Angler Gaming präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,36 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 SEK je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 88,9 Millionen SEK – eine Minderung von 3,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,9 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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