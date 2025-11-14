Angler Gaming stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Angler Gaming hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 110,6 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 88,2 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at