HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
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17.07.2026 06:00:33
Anglian Water hands chief £1.3mn in retention pay despite bonus curbs
Nearly two-thirds of £1.9mn pay package paid by parent company unregulated by OfwatWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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