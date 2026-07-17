HANDS CORPORATION Aktie

HANDS CORPORATION für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003

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17.07.2026 06:00:33

Anglian Water hands chief £1.3mn in retention pay despite bonus curbs

Nearly two-thirds of £1.9mn pay package paid by parent company unregulated by OfwatWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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