Anglo American Aktie
WKN DE: A41981 / ISIN: US03485P4090
|Deinvestition
|
15.10.2025 20:37:04
Anglo American-Aktie: Zugeständnisse für EU-Kartellaufseher
Bis zu 500 Millionen US-Dollar in bar will eine Tochtergesellschaft des von der chinesischen Regierung unterstützten Bergbauunternehmens MMG für das brasilianische Nickelgeschäft von Anglo American zahlen.
Laut einem Sprecher von Anglo American hat das Unternehmen angeboten, Ferronickel - eine Legierung, die häufig zur Herstellung von rostfreiem Stahl verwendet wird - von der an der Börse in Hongkong notierten MMG zu kaufen, um es bis zu zehn Jahre lang in Europa zu liefern.
Die EU-Kommission hat sich eine Frist bis zum 4. November gesetzt, um zu entscheiden, ob sie den Zusammenschluss genehmigt oder eine eingehende Untersuchung einleitet.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: AngloAmerican
Nachrichten zu Anglo American PLC (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Anglo American PLC (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Anglo American PLC (spons. ADRs)
|17,00
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt Fahrt auf: Dow knapp im Plus -- ATX schließt im Minus -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende freundlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex gab etwas nach. Die Wall Street zeigt sich in Grün. Die größten Börsen in Fernost wiesen am Mittwoch positive Vorzeichen aus.