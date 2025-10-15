Anglo American Aktie

Anglo American für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41981 / ISIN: US03485P4090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Deinvestition 15.10.2025 20:37:04

Anglo American-Aktie: Zugeständnisse für EU-Kartellaufseher

Anglo American-Aktie: Zugeständnisse für EU-Kartellaufseher

Anglo American und MMG haben den Kartellwächtern der Europäischen Union Zugeständnisse angeboten, um deren Genehmigung für den Verkauf des brasilianischen Nickelgeschäfts des in London notierten Bergbaukonzerns an MMG zu erhalten.

Bis zu 500 Millionen US-Dollar in bar will eine Tochtergesellschaft des von der chinesischen Regierung unterstützten Bergbauunternehmens MMG für das brasilianische Nickelgeschäft von Anglo American zahlen.

Laut einem Sprecher von Anglo American hat das Unternehmen angeboten, Ferronickel - eine Legierung, die häufig zur Herstellung von rostfreiem Stahl verwendet wird - von der an der Börse in Hongkong notierten MMG zu kaufen, um es bis zu zehn Jahre lang in Europa zu liefern.

Die EU-Kommission hat sich eine Frist bis zum 4. November gesetzt, um zu entscheiden, ob sie den Zusammenschluss genehmigt oder eine eingehende Untersuchung einleitet.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rio Tinto-Aktie fällt: Eisenerz-Förderung im dritten Quartal stabil

Bildquelle: AngloAmerican

Nachrichten zu Anglo American PLC (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Anglo American PLC (spons. ADRs)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Anglo American PLC (spons. ADRs) 17,00 1,19% Anglo American PLC (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Berichtssaison nimmt Fahrt auf: Dow knapp im Plus -- ATX schließt im Minus -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende freundlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex gab etwas nach. Die Wall Street zeigt sich in Grün. Die größten Börsen in Fernost wiesen am Mittwoch positive Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen