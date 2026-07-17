|
17.07.2026 18:46:54
Anglo American poised to sell De Beers diamond business to former CEO
Botswanan minister says miner has identified one consortium led by Gareth Penny as ‘preferred bidder’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!