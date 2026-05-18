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18.05.2026 10:45:00
Anglo American strikes $3.9bn deal to sell Australia coal business
Sale to privately owned Dhilmar will help advance UK-listed group’s restructuring programmeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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