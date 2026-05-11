Anglogold Ashanti: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Anglogold Ashanti hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 2,52 USD gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Anglogold Ashanti mit einem Umsatz von insgesamt 3,24 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 64,85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at