Anglogold Ashanti gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anglogold Ashanti hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Anglogold Ashanti hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,33 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,89 Milliarden USD gegenüber 5,79 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at