AngloGold Ashanti Aktie
WKN: 915102 / ISIN: US0351282068
|
05.11.2026 12:16:04
AngloGold Ashanti Plc Q3 Income Rises
(RTTNews) - AngloGold Ashanti plc (AU) released a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $787 million, or $1.54 per share. This compares with $669 million, or $1.31 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.4% to $2.619 billion from $2.417 billion last year.
AngloGold Ashanti plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $787 Mln. vs. $669 Mln. last year. -EPS: $1.54 vs. $1.31 last year. -Revenue: $2.619 Bln vs. $2.417 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AngloGold Ashanti Ltd. (ADRS)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AngloGold Ashanti Ltd. (ADRS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.