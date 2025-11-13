Anglogold Ashanti stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Anglogold Ashanti hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anglogold Ashanti 0,530 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,42 Milliarden USD – ein Plus von 62,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anglogold Ashanti 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at