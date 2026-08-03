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03.08.2026 06:31:29
Anglogold Ashanti: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Anglogold Ashanti hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Anglogold Ashanti 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Anglogold Ashanti mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 26,95 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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