Angola: A New Milestone Towards the Development of Blocks 20 and 21

Download the Press Release (PDF) Paris, May 2, 2023 – Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), TotalEnergies EP Angola and Sonangol Pesquisa e Produção S.A. signed today a heads of agreement related to the future development of the Cameia and Golfinho fields, located on Blocks 20 and 21 in the Kwanza basin.