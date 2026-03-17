TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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17.03.2026 08:31:00

Angola: Start-up of the New Gas Consortium Quiluma Offshore Gas Field

Download the Press ReleaseParis, March 17, 2026 – TotalEnergies announces the start of production from the Quiluma field, in which the Company holds an 11.8% interest alongside its partners Azule Energy (37.4%, operator), Cabinda Gulf Oil Company (31%) and Sonangol E&P (19.8%).Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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11.03.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
09.03.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
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