TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
17.03.2026 08:31:00
Angola: Start-up of the New Gas Consortium Quiluma Offshore Gas Field
Download the Press ReleaseParis, March 17, 2026 – TotalEnergies announces the start of production from the Quiluma field, in which the Company holds an 11.8% interest alongside its partners Azule Energy (37.4%, operator), Cabinda Gulf Oil Company (31%) and Sonangol E&P (19.8%).Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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