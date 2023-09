Angola: TotalEnergies sells a 40% interest in Block 20 to Petronas ahead of its development

Download the Press Release (PDF) Paris, September 28, 2023 – TotalEnergies EP Angola Block 20 has finalized the sale to PETRONAS ANGOLA E&P LTD (PAEPL), a company belonging to the PETRONAS group of companies, of a 40% interest in Block 20 in the Kwanza Basin in Angola. The transaction was completed for an amount of $400 million as at January 1st, 2023, subject to customary price adjustments. Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A. Zum vollständigen Artikel