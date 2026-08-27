Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
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27.08.2026 09:28:00
Angreifer können an rund 550 Lücken in Dell PowerProtect Cyber Recovery ansetzen
Dells IT-Sicherheitslösung PowerProtect Cyber Recovery bietet viele Angriffspunkte. Admins sollten ihre Instanzen zeitnah über Updates absichern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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