MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
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27.07.2026 10:50:00
Angreifer können MongoDB abstürzen lassen und Daten manipulieren
Die MongoDB-Entwickler haben in aktuellen Versionen zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen. Bislang gibt es keine Hinweise auf laufende Attacken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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