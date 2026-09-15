Gateway Aktie
WKN DE: 888851 / ISIN: US3676261080
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15.09.2026 10:30:00
Angreifer missbrauchen SQL-Schwachstelle in Ciscos Secure E-Mail-Gateway
Cisco warnt vor laufenden Angriffen auf eine kritische SQL-Injection-Lücke im Secure E-Mail Gateway. Updates stehen bereit.
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