Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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02.06.2026 11:45:00

Angreifer nehmen Oracle WebLogic-Server in die Mangel

Angreifer haben es auf eine Schwachstelle in Oracles WebLogic-Server abgesehen. Sie erlaubt die volle Kompromittierung der Instanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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