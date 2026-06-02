Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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02.06.2026 11:45:00
Angreifer nehmen Oracle WebLogic-Server in die Mangel
Angreifer haben es auf eine Schwachstelle in Oracles WebLogic-Server abgesehen. Sie erlaubt die volle Kompromittierung der Instanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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