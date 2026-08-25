Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
25.08.2026 08:11:00
Angreifer nehmen Oracle Weblogic und HTTP-Server ins Visier
Angreifer missbrauchen eine Sicherheitslücke in Oracle HTTP-Server und Weblogic Server, die komplette Kompromittierung ermöglicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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