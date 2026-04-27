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Luxus-Modell 27.04.2026 13:12:40

Angriff auf Aktien von Tesla und Porsche: BYD tumpft auf China Auto Show auf - Einstiegschance für Anleger?

Angriff auf Aktien von Tesla und Porsche: BYD tumpft auf China Auto Show auf - Einstiegschance für Anleger?

Die Auto Show in Peking liefert spektakuläre Innovationen - doch hinter den Kulissen wächst der Margendruck. Für Anleger könnte genau darin eine strategische Einstiegschance liegen.

• BYD präsentiert 1.000-PS-Elektrolimousine als Angriff auf Tesla und Porsche
• Preiskampf in China belastet Margen, Exportgeschäft gewinnt an Bedeutung
• Aktie stabilisiert sich leicht - bleibt aber seit Jahresbeginn deutlich im Minus

Technologie-Offensive in Peking setzt neue Benchmarks

Auf der China Auto Show 2026 in Beijing demonstriert BYD eindrucksvoll seine technologische Schlagkraft. Wie "autoblog" berichtet, stellte der Konzern mit dem "Formula SL" eine vollelektrische Luxuslimousine mit rund 1.000 PS vor - ein Modell, das gezielt etablierte Performance-Größen wie Tesla Model S Plaid und Porsche Taycan angreifen soll.

Das Fahrzeug basiert auf einer modernen 800-Volt-Architektur und nutzt ein Tri-Motor-Allradsystem. Besonders auffällig: BYD will Hypercar-Leistung mit "freundlicher Preisgestaltung" kombinieren. Diese Strategie dürfte den Druck auf westliche Hersteller weiter erhöhen, da Leistungsniveau und Kostenstruktur zunehmend auseinanderlaufen.

Auslandsgeschäft wird zum Rettungsanker

Parallel zur Innovationsoffensive zeigt sich jedoch ein differenziertes Bild. Laut "TradingTreff" leidet BYD im Heimatmarkt unter einem intensiven Preiskampf. Die Inlandsverkäufe seien seit sieben Monaten rückläufig, während Wettbewerber wie Geely oder Leapmotor das Kerngeschäft angreifen.

Die Folge: sinkende Margen und ein spürbarer Gewinnrückgang. Die Nettomarge lag zuletzt nur noch bei 4,1 Prozent. Analysten der Citigroup halten es laut "TradingTreff" sogar für möglich, dass das inländische Autogeschäft im ersten Quartal defizitär geworden ist.

Gleichzeitig verschiebt sich die Dynamik. Der Export gewinnt massiv an Bedeutung und macht inzwischen rund 40 Prozent der Verkäufe aus. BYD plant, seine internationale Expansion weiter zu beschleunigen - ein klarer Versuch, dem Margendruck im Inland zu entkommen.

Aktie stabilisiert sich - jüngste Schwäche als Einstiegschance?

An der Börse zeigt sich ein gemischtes Bild. Zum Wochenstart gewann die BYD-Aktie in Hongkong 4,59 Prozent auf 92,25 Yuan. Auf Jahressicht steht aber ein Minus von 22,78 Prozent in den Depots der Anleger.

Diese Konstellation ist bemerkenswert: Während die operative Lage kurzfristig unter Druck steht, signalisiert die Messe in Peking technologischen Fortschritt und strategische Ambitionen. Sollte es BYD gelingen, die Exportstrategie erfolgreich zu skalieren und gleichzeitig die Kostenstruktur zu stabilisieren, könnte der aktuelle Bewertungsabschlag eine Einstiegschance darstellen. Bleibt der Preiskampf dominant, könnte die Margenerosion weiter auf der Aktie lasten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

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