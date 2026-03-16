Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.03.2026 11:00:00
Angriff auf Amazon: JD.com bringt Onlineshop Joybuy nach Deutschland
Der chinesische Handelsriese JD.com eröffnet seinen Onlineshop Joybuy offiziell in Deutschland. Mit Same-Day-Delivery will er gegen Amazon antreten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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