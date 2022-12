Angriff auf ein bei Chinesen beliebtes Hotel in Kabul

Kabul (Reuters) - In Kabul ist es Taliban-Kreisen zufolge zu einer Schießerei in einem bei Chinesen beliebten Hotel gekommen.

Bewaffnete Männer hätten am Montag das Feuer eröffnet, sagten zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Während der Schießerei sei in einem der Stockwerke ein Brand ausgebrochen. Es sei mit Opfern zu rechnen. Auf einem Video, das auf Twitter gepostet wurde und von Reuters auf seine Echtheit überprüft wurde, ist zu sehen, wie Rauch aus einem mehrstöckigen Gebäude kommt. Dort steigen Anwohnern zufolge oft Chinesen und andere Ausländer ab. Einen Tag zuvor hatte es ein Treffen zwischen dem chinesischen Botschafter und dem stellvertretenden afghanischen Außenminister zur Sicherheit der chinesischen Botschaft und Sicherheitsfragen im Allgemeinen gegeben.

In den letzten Monaten ist es häufiger zu Bombenanschlägen und Schießereien in Afghanistan gekommen. Die islamistischen Taliban haben nach dem Abzug der alliierten Streitkräfte unter Führung der USA im August 2021 die Macht in Afghanistan wieder übernommen. Eigenen Angaben zufolge wollen sie die Sicherheit des Landes gewähren.

