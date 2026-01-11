NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.01.2026 17:18:15

Angriff auf Nvidia: Das ist Googles Geheimwaffe in der KI-Schlacht

Nicht seine gigantischen Werbeeinnahmen oder Chatbots sind Googles größter Trumpf im KI-Wettlauf. Der Internet-Riese wandelt sich zum Chipgiganten. Seine Prozessoren könnten schon bald mehr wert sein als Gemini oder Drive - und Nvidia vom Thron stürzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD

mehr Nachrichten