NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.01.2026 17:18:15
Angriff auf Nvidia: Das ist Googles Geheimwaffe in der KI-Schlacht
Nicht seine gigantischen Werbeeinnahmen oder Chatbots sind Googles größter Trumpf im KI-Wettlauf. Der Internet-Riese wandelt sich zum Chipgiganten. Seine Prozessoren könnten schon bald mehr wert sein als Gemini oder Drive - und Nvidia vom Thron stürzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
