Angriff auf Tanker in der Straße von Hormus gemeldet

LIMAH (dpa-AFX) - Die Crew eines Tankers in der Straße von Hormus hat einen Angriff auf ihr Schiff gemeldet. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Angaben der Schiffbesatzung mit. Der Tanker sei rund acht Seemeilen vor der omanischen Stadt Limah von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden. Verletzt worden sei niemand./jcf/DP/zb