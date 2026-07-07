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07.07.2026 20:31:38
Angriff auf Tanker: Katar bestellt Irans Vize-Botschafter ein
DOHA/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach dem Angriff auf einen katarischen Flüssiggas-Tanker in der Straße von Hormus hat Katar den iranischen Vize-Botschafter in dem Golfstaat einbestellt. Der Angriff gefährde die Sicherheit der Schifffahrt und die weltweite Energieversorgung, hieß es in einer Protestnote an den Iran der katarischen Nachrichtenagentur QNA zufolge. Die Note sei heute dem iranischen Vize-Botschafter in Katar, Mohsen Ghanei, überreicht worden.
Nach Angaben des katarischen Außenministeriums griff der Iran den Flüssiggas-Tanker "al-Rekajat" an. Die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) meldete vergangene Nacht einen Angriff in der Straße von Hormus, bei dem nach Angaben der Schiffsbesatzung ein Tanker von einem "unbekannten Geschoss" getroffen wurde. Der Iran sei "rechtlich voll verantwortlich", teilte das katarische Außenministerium mit.
Der mehr als 300 Meter lange Flüssiggas-Tanker "al-Rekajat" gehört einer Reederei in der katarischen Hauptstadt Doha. Der Beraterfirma EOS Risk Group zufolge brach nach dem Angriff an Bord ein Feuer aus und die Besatzung verließ das Schiff. Die Reederei war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen./jot/DP/he
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